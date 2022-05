Explicatii naucitoare ale unor soferi prinsi pe picior gresit. Cazuri iesite din comun de pe sosele din Moldova

Prinsi in culpa de catre politisti, dupa ce au comis fapte contraventionale sau infractiuni, unii soferi au dat explicatii naucitoare despre cum au ajuns in acele situatii. In ceea ce priveste infractiunile sau contraventiile rutiere, politistilor le-a fost dat sa intalneasca fel de fel de spete in care soferii au dat explicatii cat se poate de amuzante despre modul in care au ajuns in situatiile nedorite, incercand sa scape cat mai ieftin. Unii au spus ca sunt suferinzi, asa ca au baut bitter ... citeste toata stirea