Explozie intr-o garsoniera din orasul Bicaz. O persoana a fost ranita

Un barbat in varsta de 60 ani a fost ranit, vineri seara, dupa ce o butelie a explodat in garsoniera sa din orasul Bicaz.Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat, sambata, ca in urma exploziei au luat foc mai multe articole de imbracaminte.'Ajunsi la locul solicitarii, pompierii voluntari au constatat ca in interiorul locuintei ardeau articole de imbracaminte. Incendiul a fost localizat si lichidat in limitele gasite. In urma exploziei a rezultat o victima, proprietarul ... citeste toata stirea