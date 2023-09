In perioada 15 septembrie - 15 octombrie, la Muzeul de Arta din Roman poate fi vizitata expozitia In Memoriam Viorica Vasilisin, expozitie ce aduna 60 de lucrari, pictura si acuarela, din colectia Muzeului de Arta din Roman si din colectii private. Prezinta perioade largi de creatie ale artistei, din anii 1980, 1990, 2000, pasind in universul cromatic si tematic, in exprimari stilistice de mare efect, pe care Viorica Vasilisin le-a abordat cu pasiune si talent. De la pictura la acuarela, de la ... citeste toata stirea