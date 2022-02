Fara parcari pe carosabil pe strazile Smirodava si Veronica Micle

Pentru fluidizarea circulatiei pe una dintre arterelecentraleale orasului, pe strada Veronica Micle, continuata cu strada Smirodava, municipalitatea analizeaza posibilitatea interzicerii stationarii autovehiculelor pe carosabil. Anuntul a fost facut vineri, 18 februarie, in cadrul unei conferinte de presa, de primarul Leonard Achiriloaei."In urma unei analize de trafic in Roman, s-a constatat ca strada Veronica Micle ar trebui sa nu mai dea voie parcarii. Astfel ca, in zona Veronica Micle ... citeste toata stirea