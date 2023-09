O adolescenta dfe 16 ani si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier petrecut marti dupa-amiaza, pe DN 2, in satul Gheraiestii Noi (al comunei Gheraiesti).Tragedia a avut loc la ora 16.40, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un bacauan in varsta de 40 de ani conducea o masina, avand-o ca pasagera pe fata, dinspre Suceava catre municipiul Roman. La un monent dat, el a adormit la volan, iar autoturismul a trecut pe contrasens izbindu-se intr-un TIR care venea de la Suceava ... citeste toata stirea