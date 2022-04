Femei disparute

Maria Filimon, in varsta de 67 de ani, din satul Tarpesti (al comunei Petricani), este cautata de politisti dupa ce, in ziua de 14 aprilie, a plecat de acasa, fara a mai reveni.Disparitia a fost anuntata de sotul femeii. Ea are 1,65 m, 70 de kilograme, parul saten inchis (spre negru), ochii albastri si pe frunte prezinta o cicatrice, urmare a unei cazaturi, motiv pentru care a fost cusuta. Ultima oara, femeia purta o bluza aurie cu flori, pantaloni albastri stransi pe corp, iar in picioare ... citeste toata stirea