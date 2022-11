Femeie accidentata mortal

O femeie de 53 de ani, din satul Oglinzi (al comunei Raucesti), a fost accidentata moral de o masina, in seara de 4 noiembrie.Tragedia s-a petrecut pe la ora 21.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Victima mergea pe marginea DN 15C din localitate si a fost izbita de autoturismul unui pietrean in varsta de 44 de ani, suferind leziuni grave carora nu le-a supravietuit. Conducatorul auto, care nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice, este cercetat pentru ucidere din culpa. ... citeste toata stirea