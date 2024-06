Femeie depistata la volan sub influenta alcoolului, la Cordun

Joi, 13 iunie, in jurul orei 12:30, politistii au oprit pentru control, in localitatea Cordun, un autoturism condus de o femeie, in varsta de 46 de ani, din Horia, informeaza IPJ Neamt. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,98 mg/l alcool pur in aerul expirat. In cauza, politistii continua cercetarile cu privire la conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.Tot joi, in jurul orei 09:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bicaz fiind in ... citește toată știrea