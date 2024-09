Femeie din comuna Sabaoani retinuta de politie, pentru lovirea unei minore

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani s-au sesizat din oficiu, marti, 17 septembrie, ca urmare a unui material audio-video aparut in spatiul public, cu privire la savarsirea infractiunii de lovirea sau alte violente, informeaza IPJ Neamt. In urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, la data de 15 august, in timp ce se afla pe strada Independentei, din localitatea Traian, o minora, in varsta de 11 ani, ar fi fost ... citește toată știrea