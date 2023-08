Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati duminica, 6 iunie, de catre un barbat in varsta de 33 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca a fost victima infractiunii de inselaciune. Conform IPJ Neamt, cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in perioada 2021-2023, o femeie in varsta de 44 de ani, din Gadinti, i-ar fi furnizat barbatului de 33 de ani mai multe medicamente, despre care i-ar fi spus ca au fost procurate din afara tarii, pentru ... citeste toata stirea