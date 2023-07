Luni, 3 iulie, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre un barbat de 32 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca, la data de 30 iunie, mama sa, Anisoara Stoica, in varsta de 61 de ani, din aceeasi localitate, a parasit in mod voluntar imobilul personal, din municipiul Roman, si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,70 metri, greutate - 65 de kilograme, par grizonant, ochi caprui. La momentul disparitiei ... citeste toata stirea