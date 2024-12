Femeie gasita carbonizata intr-o locuinta din Neamt. Incendiul ar fi pornit de la o lumanare

O femeie de 80 de ani a fost gasita carbonizata intr-o locuinta din satul Itrinesti, comuna Margineni, judetul Neamt. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost o lumanare lasata nesupravegheata, transmit pompierii.Potrivit ISU Neamt, vineri, in jurul orei 10.55, prin apel la 112, pompierii au fost sesizati despre decesul unei persoane, survenit in urma unui incendiu produs in interiorul unei locuinte situata in satul Itrinesti din comuna Margineni.Apelantul a ... citește toată știrea