Femeie gasita moarta intr-o fantana, la Sabaoani

Joi, 1 decembrie, in jurul orei 10:50, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au fost sesizati de catre o femeie de 34 de ani, din Sabaoani, cu privire la faptul ca o femeie de 61 de ani, din Sabaoani, se afla incuiata in imobil. Echipajul de politie s-a deplasat la fata locului, stabilind ca persoana in cauza nu se afla in imobilul indicat. Persoana era cunoscuta cu afectiuni psihice. Politistii au extins cautarile, corpul femeii fiind identificat intr-o fantana din ... citeste toata stirea