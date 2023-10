O femeie in varsta de 51 ani, din municipiul Roman, a fost inselata pe Facebook de o persoana ramasa necunoscuta care i-a promis in schimbul sumei de 499 de euro actiuni la Hidroelectrica, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, conform Agerpres.Dupa ce banca la care avea contul i-a spus ca tranzactia este o frauda, femeia a facut plangere la politie."Cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca la data de 10 octombrie, in timp ce persoana ... citeste toata stirea