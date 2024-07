Femeie lovita de tren, la Cordun

Miercuri, 10 iulie, in jurul orei 16, forte din cadrul Detasamentului Roman au intervenit, cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD TIM, la un incident feroviar produs in zona localitatii Cordun, informeaza ISU Neamt. "Trenul marfar care circula pe ruta Roman - Pascani a lovit o femeie. Cu ajutorul echipamentelor specifice din dotare, pompierii au extras femeia de sub tren. Femeia, in varsta de circa 60 de ani, constienta, a fost preluata de echipajul SMURD TIM si transportata ... citește toată știrea