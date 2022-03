Femeie talharita de barbatul de care se despartise

Miercuri, 9 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie de 43 ani, din Gadinti, a fost victima infractiunii de talharie. Conform IPJ Neamt, din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in timp ce femeia se deplasa pe o strada din municipiul Roman, ar fi fost asteptata de sotul sau, de care era despartita. Barbatul, in varsta de 44 de ani, ar fi amenintat-o cu acte de violenta si folosindu-se de un obiect ... citeste toata stirea