Festivalul "B Zone Folk Romania", organizat de Consiliul Judetean Neamt la Targu-Neamt

Consiliul Judetean Neamt, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Targu-Neamt si Casa Culturii "Ion Creanga", organizeaza cea de a doua editie a Festivalului "B Zone Folk Romania", in perioada10 -11 septembrie 2022, in Parcul Cetate din oras.Iubitorii muzicii folk se vor bucura, timp de doua zile, de recitaluri sustinute de nume mari ale acestui gen muzical: Ducu Bertzi, Radu Gheorghe, Adrian Margineanu, Adrian Bezna, Cenaclul "Flacara" cu Andrei Paunescu si invitatii sai, printre care ... citeste toata stirea