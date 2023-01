Festivalul de minihandbal "Dan Moisii", la Sala Sporturilor din Roman

Luni, 23 ianuarie, Liceul cu Program Sportiv Roman, in parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Roman si Directia Judeteana de Sport (DJS) Neamt, organizeaza Festivalul de minihandbal "Dan Moisii", informeaza DJS Neamt."Competitia se va desfasura la Roman, in Sala Sporturilor, incinta in care Dan Moisii a muncit pentru ca HCM Roman, actuala CSM Roman, sa ajunga pe culmile gloriei sportive si sa reprezinte Romania in intrecerile europene. Evenimentul se doreste, astfel, un moment dedicat ... citeste toata stirea