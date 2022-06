Festivalul KULT Fest are loc in acest an la Piatra Neamt, la finalul lunii iulie

In acest an, cea de-a cincea editie KULT Fest va fi gazduita la Piatra Neamt, in mijlocul naturii, pe terenul Bazei Hipice "Col. Virgil Barbuceanu", in weekend-ul 30 - 31 iulie. Socializarea, distractia, bucuria si aventura sunt elementele principale, care alaturi de muzica buna contureaza un festival de neuitat, anunta organizatorii.KULT Fest promite doua zile pline de muzica si activitati in aer liber pentru toate varstele - de la zboruri cu balonul cu aer cald la demonstratii de echitatie, ... citeste toata stirea