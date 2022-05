Festivalul "Lada cu zestre" incepe la Piatra Neamt

Peste 50 de mesteri populari din toate zonele tarii participa la a 16-a editie a Festivalului "Lada cu zestre", eveniment ce are loc in perioada 27 - 29 mai in Parcul Tineretului din Piatra-Neamt.Aceasta editie aduce in atentia publicului invitati care revin cu drag, dar si nume noi.Unul dintre acestia este Stefan Mischiu care face parte dintre olarii renumiti ce au contribuit la introducerea ceramicii de Horezu in Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO, in 2012. Mesterul popular este un ... citeste toata stirea