Fetita accidentata la Bodesti

O fetita in varsta de 12 ani, din comuna Bodesti, a fost lovita de o masina vineri dupa-amiaza, dupa ce a coborat dintr-un autobuz si a traversat pe DN 15C, fara sa se asigure.Ea era insotita de o vecina care a atentionat-o sa nu traverseze, insa nu a ascultat-o. La volan se afla un galatean de 66 de ani. Soferul nu consumase alcool, iar copila a fost luata de ambulanta si dusa la spital.Un alt accident s-a petrecut in seara de 16 septembrie, in orasul Targu-Neamt. Un tanar de 26 de ani, din