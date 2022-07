Fetita cu arsuri pe jumatate din corp, transportata cu elicopterul la spital la Iasi

O fetita in varsta de noua ani, din comuna Valea Ursului, a ajuns in stare grava la spital vineri seara, 1 iulie, cu arsuri pe mai mult din jumatate de corp, dupa ce, in timp ce se juca prin curte, s-a impiedicat de o oala cu apa fierbinte.Aceasta a fost transportata la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, acolo unde cadrele medicale au diagnosticat-o cu arsuri pe membrele superioare, inferioare si spate. A fost solicitat elicopterul SMURD, care, in jurul orei 20, a transportat pacienta de la ... citeste toata stirea