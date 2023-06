O fetita de 13 ani din comuna Doljesti si-a pierdut viata in apele raului Siret dupa ce a mers la scaldat impreuna cu o prietena in varsta de 11 ani, in dupa-amiaza de 4 iunie.Nenorocirea s-a petrecut pe la ora 15.45. Copilele au intrat in apa sa se racoreasca, moment in care au fost cuprinse de curenti. Un localnic le-a vazut ca strigau dupa ajutor si a reusit sa o scoata la mal pe fata de 11 ani. La locul tragediei au intervenit trei echipaje de pompieri romascani cu o autospeciala, o masina ... citeste toata stirea