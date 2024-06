Fetita salvata dupa o cadere intr-o fantana adanca de 16 metri

O fetita in varsta de 6 ani, din satul Poiana Humei (al comunei Oniceni), a cazut intr-o fantana adanca de 16 metri, luni dupa-amiaza. Accidentul s-a petrecut pe la ora 16, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Minora se juca in afara curtii si, la un momenmt dat, nu a observat fantana aflata la nivelul solului si neacoperita, cazand in gol. Fata nu era singura iar ceilalti copii au inceput sa tipe si sa strige dupa ajutor. Doi localnici care lucrau in constructii au intervenit ... citește toată știrea