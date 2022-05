File de jurnal din toiul razboiului. O ucraineanca refugiata a gasit "pacea" la Manastirea Varatec

O ucraineanca, care si-a gasit adapost la Manastirea Varatec, refugiindu-se de urgia razboiului din tara natala la asezamantul de cult, a decis sa se boteze Dupa invazia fortelor ruse, cateva mii de cetateni ucraineni au reusit sa fuga din fata urgiei care se petrece in tara vecina, gasindu-si adapost, pentru mai mult sau mai putin timp, in judetul Neamt. Au fost si sunt cazati pe la manastiri, in spatii puse la dispozitie de autoritati, hoteluri, pensiuni sau acasa la diverse persoane ... citeste toata stirea