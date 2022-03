Filtre rutiere in Roman si Piatra Neamt, dupa incidentul de la o unitate militara din Constanta

Duminica, 20 martie, la intrarea in orasele Roman si Piatra Neamt sunt instituite mai multe filtre ale politistilor. Conform reprezentantilor IPJ Neamt, masura vine in contextul evenimentului inregistrat sambata seara in judetul Constanta, iar filtrele sunt organizate in toata tara, in scopul depistarii persoanei care a comis fapta.Conform Ministerului Apararii Nationale, un militar de la Centrul 110 Comunicatii si Informatica din Mamaia Sat a fost atacat prin surprindere, in sambata seara, ... citeste toata stirea