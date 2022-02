Fiu de preot acuzat de trafic de influenta

Curtea de Apel Bacau a dispus, la sfarsitul acestei saptamani, inceperea procesului in cazul unui fiu de preot, din comuna Pangarati, acuzat de trafic de influenta.Cel care urmeaza sa compar in fata instantei este Cristian Mihail Jitaru, in varsta de 38 de ani.Jitaru a fost retinut de politisti in ziua de 16 octombrie 2018, iar ulterior plasat sub control judiciar. Dosarul penal a fost initiat ca urmare a sesizariidin oficiu a lucratorilor din cadrul Serviciul Judetean Anticoruptie, care ... citeste toata stirea