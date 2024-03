Flacarile si explozia unei butelii au provocat mari pagube. Interventii nenumarate la ISU Neamt

Sfarsitul saptamanii trecute a fost unul extrem de agitat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" Neamt, in doua zile intervenindu-se de 18 ori la diverse situatii nedorite.Pe 9 si pe 10 martie 2024, cadrele institutiei au avut cate noua alarme pe zi, pompierii fiind solicitati sa stinga incendii izbucnite in locuinte sau in zone cu vegetatie uscata. Alte misiuni au fost pentru asistenta in cazul unor accidente rutiere sau pentru salvarea unor persoane care locuiau singure si ... citește toată știrea