Focar de Covid, intr-un centru rezidential

In ultima saptamana de raportari, la nivel judetean, autoritatile au confirmat 152 de cazuri de infectare cu SARS-Cov-2.Printre aceste cazuri se numara si 16 copii, insa, potrivit personalului medical, nici unul dintre pacientii minori nu a avut nevoie de internare in spital.Saptamana trecuta, inspectorii sanitari au depistat un focar Covid-19 in cadrul unui centru rezidential, unde cinci persoane au fost confirmate cu infectie SARS-CoV-2. Incidenta cazurilor de infectie cu noul coronavirus, ... citeste toata stirea