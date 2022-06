Focuri de arma pentru prinderea unui sofer beat si fara permis

Ionut Antonel Pal, un barbat in varsta de 30 de ani, din satul Nisiporesti (al comunei Botesti), a fost arestat de Judecatoria Roman, duminica, pentru conducere fara permis.In seara de 18 iunie, la ora 20.40, el sofa pe strada Drumul Moldovei, din localitate si nu a oprit la semnalul politistilor. Acestia au plecat in urmarirea lui si, in fata unei case, individul a lasat masina si a luat-o la fuga.Agentii l-au somat sa se opreasca si, pentru ca nu s-a conformat, unul din ei a tras cu ... citeste toata stirea