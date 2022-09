Folk la Targu-Neamt, organizat de Consiliul Judetean Neamt

Consiliul Judetean Neamt organizeaza pentru acest sfarsit de saptamana Festivalul "B zone folk", in orasul de sub cetate, la Targu-Neamt. Evenimentul, aflat la a doua editie, este organizat de Consiliul Judetean Neamt, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Targu-Neamt si Casa Culturii "Ion Creanga".Festivalul debuteaza sambata, 10 septembrie, la ora 15.30. Vor urca pe scena Ducu Bertzi & prietenii, Radu Gheorghe, Sorin Minghiat (in memoriam Doru Stanculescu), Maria Gheorghiu, Eugen ... citeste toata stirea