Fonduri pentru cadastrare gratuita in 48 de localitati din judet, in acest an

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Neamt informeaza ca a incheiat contracte de finantare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 48 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din 58 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietatilor din judetul Neamt in evidentele de cadastru si carte funciara, in anul 2022, este de 7.380.000 de lei. Lucrarile de cadastru general se desfasoara in cadrul celei de-a opta etape de finantare a ... citeste toata stirea