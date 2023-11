Miercuri, 1 noiembrie, organizatia USR Neamt a anuntat recenta intrare in partid a Teodorei Baciu, fost consilier local al Partidului Impreuna pentru Moldova (IPM) in Consiliul Local Roman. Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la Piatra Neamt la care au participat membri ai USR, in frunte cu presedintele organizatiei Neamt, deputatulIulian Bulai."Dupa multe discutii, colegii de la USR au reusit sa ma convinga"Prezentarea noului membru al USR cu cateva luni ... citeste toata stirea