Sambata, 4 noiembrie, ministrul Justitiei a anuntat ca fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, urmeaza a fi extradat in curand de statul italian, dupa o decizie definitiva a Curtii de Casatie din Italia. Ionel Arsene a fost condamnat, in primavara acestui an, la o pedeapsa de 6 ani si 8 luni de inchisoare, pentru fapte de coruptie, dupa care a fugit in Italia."Ministerul Justitiei trateaza toti fugarii la fel, indiferent de numele lor. Astazi (n.r. - sambata, 4 ... citeste toata stirea