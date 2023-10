In acest sfarsit de saptamana au fost programate meciurile etapei a treia din cadrul Ligii a 2-a de fotbal feminin, Seria 1. In cadrul acestei etape, formatia romascana ACS Vulpitele Galbene a evoluat in deplasare, duminica, 1 octombrie, de la ora 13, pe terenul echipei ACS Suporter Club Otelul Galati. Jucatoarele romascane, coordonate de profesorul Adelin Talmacel, s-au impus in deplasarea de la Galati, cu scorul de 4-1, dupa golurile marcate de Bianca Popa (3) si Stefana Mocanu.In celelalte ... citeste toata stirea