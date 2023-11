In acestweekendau fost programate meciurile etapei a sapteadin cadrul Ligii a 2-a de fotbal feminin, Seria 1. In cadrul acestei etape, formatia romascana ACS Vulpitele Galbene Roman a avut programat mecipe teren propriu, duminica, 5 noiembrie,de la ora 1in fataformatiei ACS Estera Esifesti din VranceaJucatoarele romascane s-au impus clar in meciul deduminicacu scorul final de 6-0, dupa ce scorul dupa primele 45 de minute a fost 2-0.In celelalte meciuri ale etapei a saptea, ... citeste toata stirea