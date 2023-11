In acestsfarsit de saptamanaau fost programate meciurile etapei aoptadin cadrul Ligii a 2-a de fotbal feminin, Seria 1. In cadrul acestei etape, formatia romascana ACS Vulpitele Galbene Roman a avut programat meciin deplasare, sambata, 11 noiembrie, de la ora 14, in compania formatiei SC Fotbal Club FCSB SA.Jucatoarele romascaneau inregistrat o noua victorie la scor, impunandu-se cu scorul de 9-0, dupa ce la pauza conduceau cu 5-0.In celelalte meciuri ale etapei aopta, in Seria 1 a ... citeste toata stirea