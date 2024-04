Fotbal, Liga a 4-a. CSM Roman invinge la scor la Doljesti. Rezultatele etapei a 16-a

In acestfinal de saptamanaau fost programate meciurile etapei a 1-a din campionatul Ligii a 4-a de fotbal, seria Est. In cadrul acestei etape, duminica,7 aprilie,de la ora 11.00, CSM Roman a evoluat in deplasare, in compania echipei AS Siretul Doljesti. La fel ca si in tur, romascanii s-au impusla scor, rezultatul final fiind 7(la pauza-0), dupa golurile marcate de Cosmin Esapu, Madalin Popa, Ioan Harbuzaru si Cristian Blaj.In celelalte meciuri ale etapei a 1-a, in Seria ... citește toată știrea