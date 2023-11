In acestsfarsit de saptamanaau fost programate meciurile etapei a11-ain Liga a 4-a de fotbal, seria Est. In cadrul acestei etape, duminica,12noiembrie, de la ora 10, CSM Roman a evoluat, pe teren propriu, in compania echipei ASVointa Dochia. Romascanii s-au impus cuunscorfluviu, 16-0,dupa ce la pauza conduceau cuIn celelalte meciuri ale etapei a11-a, in Seria Est s-au mai inregistrat rezultatele:ACS Unirea TaseniAS Unirea Trifeti2-1 (0-0)AS Unirea ... citeste toata stirea