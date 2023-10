In acestweekendau fost programate meciurile etapei aoptain Liga a 4-a de fotbal, seria Est. In cadrul acestei etape, duminica,22octombrie, de la ora 1, CSM Roman a evoluatin deplasare, pe terenul formatiei CS Biruinta Gheraesti. Romascanii s-au impus clar, cu scorul de 5-0In celelalte meciuri ale etapei a saptea, in Seria Est s-au mai inregistrat rezultatele:AS Vointa Dochia - AS Vointa Ion Creanga 0-3AS Victoria Horia - ACS Spartanii Sabaoani 4-2AS Siretul Doljesti - AS ... citeste toata stirea