Editeaza

FOTO -- Liturghie istorica la Manastirea Sihastria. Peste 20.000 de credinciosi au participat la canonizarea Sfintilor Cleopa si Paisie, oficiata de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane

Sursa: Evenimentul Regional al Moldovei
Joi, 07 August 2025, ora 12:42
5 citiri
* pe 7 august, la Manastirea Sihastria, s-a oficiat Sfanta Liturghie solemna dedicata proclamarii locale a canonizarii Cuviosilor Cleopa Ilie si Paisie Olaru * evenimentul a adunat un impresionant sobor de 27 de ierarhi din tara si diaspora, in frunte cu Mitropolitul Teofan al Moldovei, intr-o manifestare de unitate duhovniceasca fara precedent

La rascruce de istorie si vesnicie, Manastirea Sihastria a gazduit azi unul dintre cele mai importante evenimente ale Ortodoxiei romanesti din ultimii ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Evenimentul Regional al Moldovei
Top stiri Piatra-Neamt
Contrabandistii
Profesorul acuzat de corupere sexuala a elevilor a fost retinut
Accident rutier in zona sensului giratoriu de la Favorit, intre o masina si un tir
Caruta rasturnata pe E 85, un barbat a ajuns la spital
Un nou deputat PNL de Neamt, validat marti in locul lui Laurentiu Leoreanu
Consiliul Judetean Neamt mai aduce 18 autobuze ecologice pentru transportul public de calatori
Cele mai citite stiri
Sfanta Teodora de la Sihla, singura femeie canonizata din Romania. Cine a fost, ce a lasat in urma si de ce 7 august e zi sfanta
Pe 7 august, calendarul ortodox praznuieste o figura unica in istoria spirituala a Romaniei: Sfanta ...
FOTO -- Liturghie istorica la Manastirea Sihastria. Peste 20.000 de credinciosi au participat la canonizarea Sfintilor Cleopa si Paisie, oficiata de un sobor de 27 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane
* pe 7 august, la Manastirea Sihastria, s-a oficiat Sfanta Liturghie solemna dedicata proclamarii ...
ActualitateBusinessSportLife Show