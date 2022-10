Frauda cu cardurile sociale

Luni, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au facut o perchezitie acasa la un pietrean in varsta de 32 de ani, banuit de operatiuni financiare in mod fraudulos.Din cercetari, a reiesit ca, inperioada septembrie - octombrie, el a facut mai multe tranzactii financiare neautorizate, prin efectuarea de platii in sistem contactless, folosind datele mai multor carduri electronice sociale, ce apartineau unor persoane din judetul nostru Salaj si Suceava. Astfel, el a ... citeste toata stirea