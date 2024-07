Fugar pus la munca

Un barbat in varsta de 44 de ani, din satul Poiana Largului (al comunei Poiana Teiului), a fost condamnat la un an, sase luni si 20 de zile de inchisoare, cu suspendare, pentru conducere sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului fara incuviintarea Politiei. In cauza este vorba despre Daniel Galbaza. El are un termen de incercare de doi ani incercare, interval in care este obligat sa mearg la "semnat", sa anunte deplasarile mai lungi de cinci zile si sa munceasca 90 de zile in ... citește toată știrea