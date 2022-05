Fumatul, inamicul public numarul unu

Dr. Dan Iliescu, medic primar Cardiologie, ArcadiaIn pofida multiplelor efecte negative si a potentialului cancerigen al fumatului, acesta este intr-o continua crestere, in special in tarile in curs de dezvoltare. Daca programele de educatie au reusit sa micsoreze numarul fumatorilor americani, Organizatia Mondiala a Sanatatii sustine ca la un fumator din occident care abandoneaza fumatul apar trei noi fumatori din Estul Europei.Numarul fumatorilor din lume se ridica la 1,1 miliarde, din ... citeste toata stirea