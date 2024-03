Functionare retinute pentru luare si dare de mita. Acuzatii de coruptie la Prefectura si la o primarie din Neamt

Procurorii din cadrul Parchetului Neamt, impreuna cu politistii de la Serviciul Judetean Anticoruptie, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal care vizeaza obtinerea ilegala a unor terenuri.In acest caz, in seara zilei de 12 martie 2024, anchetatorii au dispus retinerea, timp de 24 de ore, a trei femei, una dintre ele fiind pusa apoi sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile. Astazi, a fost retinut si un barbat, care este banuit de implicare in speta ce vizeaza emiterea unui ... citește toată știrea