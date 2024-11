Furnizarea gazelor naturale in Dulcesti si Rosiori, intrerupta de marti si pana joi inclusiv

Compania Delgaz Grid a anuntat ca, in perioada 26 - 28 noiembrie 2024, serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat temporar in localitatile Dulcesti si Rosiori din judetul Neamt.Astfel, pentru a permite realizarea de catre Transgaz a unor lucrari de relocare si protejare a unor tronsoane ale retelei de transport, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale in intervalul marti, 26 noiembrie 2024, ora 08:00 - joi, 28 noiembrie 2024, ora 17:00, ... citește toată știrea