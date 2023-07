Neculai Ionut Pevel, un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Savinesti, a fost arestat marti, dupa ce in urma cu aproape trei luni a dat o spargere de 20.000 de euro.Individul a actionat "la pont". In noaptea de 11 spre 12 apriilie, el a intrat prin efractie in casa unei femei de 41 de ani din Zanesti si a sustras 17.300 de euro ... citeste toata stirea