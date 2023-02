Furt la "pacanele"

Trei nemteni cu varste intre 38 si 43 de ani au fost retinuti de politisti dupa ce, in dupa-amiaza de 29 februarie, au comis un furt de 4.300 de lei dintr-o sala de jocuri electronice de noroc situata in municipiul Bacau.Faptele s-au petrecut pe la ora 17.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Ei au intrat in local, doi "tineau de sase", iar al treilea, care avea o cheie speciala, a profitat de neatentia angajatei, a descuiat cutia de valori de la un aparat tip slot-machine, a ... citeste toata stirea