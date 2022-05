Furt la UPU

In seara de 30 aprilie, la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Judetean Piatra-Neamt a avut loc un incident care a necesitat interventia politistilor.Astfel, pe la ora 18.30, un pacient in varsta de 33 de ani, din comuna Candesti, care astepta sa fie consultat i-a furat portofelul unei femei de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, care urma sa fie examinata de medici. Cand si-a dat seama ca nu mai are portofelul, bolnava s-a ... citeste toata stirea