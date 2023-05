In ziua de 27 aprilie, politistii au facut trei perchezitii in comuna Trifesti, la locuintele a trei hoti.Este vorba despre doi localnici in varsta de 31 si 35 de ani alaturi de un barbat de 50 de ani, din Icusesti. Acestia sunt acuzati ca, pe 21 aprilie, au intrat in curtea a doua societati comerciale din Horia, de unde au sustras un autoturism, motoare electrice, piese de mobilier si alte bunuri si echipamente in valoare de aproximativ 400.000 lei. In urma descinderilor, au fost identificate ... citeste toata stirea